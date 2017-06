Taylor Swift vai voltar a todos os serviços de streaming

Taylor Swift vai voltar a disponibilizar todos os seus discos em serviços de streaming. A decisão foi comunicada nesta quinta-feira, na página da cantora no Facebook. “Em comemoração ao fato do disco 1989 ter vendido 10 milhões de cópias no mundo e ao certificado da Record Industry Association of America de 100 milhões de canções vendidas, Taylor gostaria de agradecer seus fãs disponibilizando novamente seu catálogo completo em todos os serviços de streaming hoje, à meia-noite”, diz o texto.

Nesta quinta, Taylor ganhou o certificado da Record Industry Association of America (RIAA) de 100 milhões de canções vendidas. No ranking de maior número de músicas vendidas, ela só perde para Rihanna, que acumula 118,5 milhões.

Taylor retirou todo o seu catálogo dos serviços de streaming em 2014, perto do lançamento de seu disco 1989, afirmando que esses sites não recompensam devidamente os músicos. “Não estou disposta a submeter o trabalho da minha vida a um experimento que não compensa justamente os escritores, produtores, artistas e compositores”, disse Taylor. “Não concordo com a ideia de que a música não tem valor e deveria ser gratuita.” O único serviço de streaming que continuou com os álbuns de Taylor em seu catálogo foi a Apple Music.

A decisão de Taylor de voltar ao streaming foi comemorada por seus fãs, mas muita gente viu aí uma estratégia para, mais uma vez, botar lenha na fogueira da briga entre ela e Katy Perry. Isso porque a cantora de Firework vai lançar, também hoje à meia-noite, seu quinto álbum de estúdio, Witness. Estaria Taylor tentando sabotar o lançamento da rival? A internet acha que sim:

