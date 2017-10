Taylor Swift lidera indicações do MTV EMA 2017

Divulgada nesta quarta-feira, a lista de indicados ao prêmio MTV Europe Music Awards (EMAs) 2017 é liderada por Taylor Swift. A cantora americana está concorrendo em seis categorias, entre elas melhor artista e melhor clipe por Look What You Made Me Do.

Em seguida, Shawn Mendes tem cinco indicações, enquanto Kendrick Lamar e Ed Sheeran estão nomeados para quatro prêmios. Na lista de brasileiros que concorrem no evento europeu estão Anitta, que venceu a edição de 2016, Alok, Projota, Karol Conka e Nego do Borel.

Os vencedores serão anunciados no dia 12 de novembro em uma apresentação comandada pela cantora e atriz Rita Ora, em Londres. Confira a relação de indicados em cada categoria:

MELHOR MÚSICA

Clean Bandit – Rockabye ft. Sean Paul & Anne-Marie

DJ Khaled – Wild Thoughts ft. Rihanna, Bryson Tiller

Ed Sheeran – Shape of You

Luis Fonsi & Daddy Yankee – Despacito (Remix) ft. Justin Bieber

Shawn Mendes – There’s Nothing Holdin’ Me Back

MELHOR ARTISTA

Ariana Grande

Ed Sheeran

Kendrick Lamar

Miley Cyrus

Shawn Mendes

Taylor Swift

MELHOR FIGURINO

Dua Lipa

Harry Styles

Rita Ora

Taylor Swift

Zayn

ARTISTA REVELAÇÃO

Dua Lipa

Julia Michaels

Khalid

Kyle

Rag‘n’Bone Man

MELHOR ARTISTA POP

Camila Cabello

Demi Lovato

Miley Cyrus

Shawn Mendes

Taylor Swift

MELHOR CLIPE

Foo Fighters – “Run”

Katy Perry – “Bon Appetit” ft. Migos

Kendrick Lamar – “Humble”

Kyle – “iSpy” ft. Lil Yachty

Taylor Swift – “Look What You Made Me Do”

MELHOR CANTOR AO VIVO

Bruno Mars

Coldplay

Ed Sheeran

Eminem

U2

MELHOR DA MÚSICA ELETRÔNICA

Calvin Harris

David Guetta

Major Lazer

Martin Garrix

The Chainsmokers

MELHOR DO ROCK

Coldplay

Foo Fighters

Royal Blood

The Killers

U2

MELHOR DO HIP HOP

Drake

Eminem

Future

Kendrick Lamar

Post Malone

MELHOR DA MÚSICA ALTERNATIVA

Imagine Dragons

Lana Del Rey

Lorde

The xx

Thirty Seconds To Mars

MELHORES FÃS

Ariana Grande

Justin Bieber

Katy Perry

Shawn Mendes

Taylor Swift

MELHOR ARTISTA PUSH

Hailee Steinfeld

Jon Bellion

Julia Michaels

Kacy Hill

Khalid

Kyle

Noah Cyrus

Petite Meller

Rag’n’Bone Man

SZA

The Head And The Heart

MELHOR PERFORMANCE NO PALCO

Steve Aoki – Live from Isle of MTV Malta 2016

Kings of Leon – Live from Oude Luxor Theatre, Rotterdam, The Netherlands 2016

Tomorrowland 2017

DNCE – Live from Isle of MTV Malta 2017

The Chainsmokers – Live from Isle of MTV Malta 2017

Foo Fighters – Live from Barcelona, Spain 2017

MELHOR ARTISTA BRASILEIRO

Anitta

Alok

Projota

Karol Conka

Nego do Borel

MELHOR ARTISTA CANADENSE



Alessia Cara

Drake

Justin Bieber

Shawn Mendes

The Weeknd

MELHOR ARTISTA DA IRLANDA E REINO UNIDO



Dua Lipa

Ed Sheeran

Little Mix

Stormzy

Louis Tomlinson

MELHOR ARTISTA DOS ESTADOS UNIDOS