Taylor Swift lançará aplicativo com rede social própria

Taylor Swift lançará um aplicativo para celular com uma rede social própria. O anúncio ocorreu nesta quarta-feira através de um vídeo, em que são apresentados algumas ferramentas que terão no software chamado The Swift Life. A novidade estará disponível para usuários dos sistemas Android e IOS e será lançada ainda neste ano.

No The Swift Life, apenas um assunto será discutido: a própria Taylor Swift. Os fãs receberão conteúdos exclusivos produzidos pela cantora e poderão interagir através de comentários e curtidas. Além disso, poderão conversar entre si, em uma plataforma similar ao Instagram.

Os usuários do aplicativo ainda terão acesso a ferramentas como adesivos digitais para fotos, imagens de Taylor e aos ‘”taymogis“, emoticons criados com imagens da cantora e temas relacionados a ela, como desenhos das suas gatas de estimação.

O sexto álbum de estúdio de Taylor Swift, Reputation, está previsto para ser lançado no dia 10 de novembro. A cantora já liberou dois singles do novo disco: Look What You Made Me Do e Ready For It.