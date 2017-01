Taylor Swift e Zayn vivem amor conturbado em clipe de ’50 Tons’

Depois de namorar Harry Styles, Taylor Swift resolveu viver um amor conturbado com outro ex-membro do One Direction, Zayn Malik. Mas calma que dessa vez é pura ficção. Os dois estrelam o clipe — liberado na noite desta quinta-feira — de I Don’t Wanna Live Forever, música tema do filme Cinquenta Tons Mais Escuros, sequência de Cinquenta Tons de Cinza (2015).

O vídeo começa com Zayn (com sua eterna cara de tristonho e seu falsete que perturba o ouvido) sendo abordado por vários paparazzi, até que chega em um quarto de hotel e começa a quebrar tudo em um desespero apaixonado. Enquanto isso, Taylor Swift aparece em outro quarto de hotel rolando e sofrendo de lingerie na cama. Só no finalzinho do clipe é que os dois cantores aparecem no mesmo cômodo flertando e esfregando as costas um no outro.

A trilha do longa ainda conta com nomes como Sia, Tove Lo, John Legend e Nicki Minaj. As músicas produzidas para o primeiro filme da franquia se tornaram uma grande surpresa, e fizeram sucesso muito além das telas do cinema, com o hit Love Me Like You Do, de Ellie Goulding, e a premiada Earned It, de The Weeknd. Mas a amostra protagonizada por Taylor e Zayn mostra que a sequência está aquém do original no quesito musical.

Cinquenta Tons Mais Escuros tem estreia programada para 9 de fevereiro nos cinemas brasileiros.