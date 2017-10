Tatá Werneck pede desculpa a Natália Guimarães por piada com KLB

Tatá Werneck pediu desculpas a Natália Guimarães por uma piada que fez durante o Prêmio Multishow, que apresentou ao lado de Fábio Porchat na noite de terça-feira. Na ocasião, Tatá e Porchat brincou sobre o grupo KLB, dizendo que eles não estavam mais envolvidos com música e que dois integrantes haviam morrido. Natália é casada com Leandro, que forma o trio junto com seus irmãos Kiko e Bruno.

Nos stories do Instagram (fotos e vídeos que desaparecem 24 horas depois de serem publicados), Natália disse ter ficado chateada pelo comentário. “Ver vocês desdenhando daquela forma do KLB foi de partir o coração”, disse a ex-miss. “Uma banda que vendeu mais de sete milhões de discos, fez uma história com tantos fãs até hoje e tem um dos maiores estúdios musicais da América, que inclusive recebeu na semana passada um dos maiores ídolos mundiais de todos os tempos! Falar que não são mais da música, falar que dois deles estão mortos, como fez o Porchat? Pegaram pesado demais.”

Ela continuou. “Até onde vale a pena uma piada? Ainda bem que nossas filhas ainda têm só 4 aninhos e não compreendem esse tipo de coisa. Mas se fossem grandinhas, provavelmente estariam assistindo a vocês falarem de graça do pai delas, por influência minha mesmo que sou fã. Enfim, nem sei se vocês vão ler isso, mas ontem assisti ao vídeo e fiquei muito triste, precisava desabafar para tentar esquecer e jogar a bola para frente. Um beijão para você!”

Também no stories, Tatá pediu desculpas. “Ontem teve o prêmio Multishow, e a Natalia, que é gata num grau, falou que a gente foi indelicado com os meninos do KLB. Queria te pedir desculpas, porque jamais foi a minha intenção. Peço milhões de desculpas. Não é vergonha nenhuma pedir desculpas. Vergonha é você usar de alguém e depois não reconhecer o erro. Sou muito fã, admiro muito e sei que eles são extremamente talentosos, que, imagina, o Paul McCartney foi, acho que há pouco tempo no estúdio deles. Então, desculpa”, disse.

Johnny Hooker

Tatá também respondeu Johnny Hooker por outro momento do Prêmio Multishow. O cantor, que concorria na categoria canção do ano, não gostou que os apresentadores não souberam falar seu nome na hora de anunciar os indicados. “Alô, Tatá Werneck e Fábio Porchat, tem que aprender a falar o nome dos indicados quando se apresenta uma premiação, viu? Estudo básico de roteiro”, escreveu no Twitter.

Tatá respondeu. “Amor, sou sua fã e te sigo. Não falei porque fiquei insegura de errar porque tenho dislexia. Mas Fabio resolveu perguntar. Se soubesse o perrengue que é apresentar com uma plateia que não aplaude os colegas de trabalho, nos entenderia mais”, disse. Hooker amenizou o tom. “Entendo o perrengue, só que na hora fiquei esperando ouvir até pela Liniker. Mas é isso, foi lindo de qualquer jeito”, escreveu. Tatá também propôs que eles não brigassem: “Então, eu digo agora que sou fã. Porque sou. Já fui em três apresentações suas, amor. Sem brigas , já basta o mundo brigando e a gente tentando alegrar.”