Tatá Werneck: declaração de amor no aniversário de Rafael Vitti

Não foi sem humor que a comediante Tatá Werneck fez um textão daqueles para comemorar, no Instagram, o aniversário do namorado, o ator Rafael Vitti, que completa 22 anos nesta quinta-feira. Mas também não foi sem romantismo — e bota romantismo nisso: o texto chega a grudar nos olhos de tão açucarado.

“Hoje eu vejo que o único problema em você ter 12 anos a menos, é ter tido 12 anos a menos ao seu lado. Te amo! Parabéns ❤️”, diz a atriz, depois de chamar Rafael de “poeta” e completar, dizendo que se trata de um “poeta que fica bem pra kct de sunga”.

“Um homem sem medo de nada”, diz também Tatá, que diz ter parado de acreditar nas relações para acreditar nele, Rafael Vitti. “Me ganhou no ‘não agir’. Na mais profunda verdade. Falar a verdade e mostrar fragilidade pra muitos homens parece fraqueza. Num homem realmente seguro de si, é sinal de caráter”, se derrete a atriz.

Confira abaixo, na íntegra, o textão de tatá Werneck para Rafael Vitti:

“Tantos homens com medo. Medo de se relacionarem. De estarem ao lado de uma mulher independente. Medo do futuro. Medo do presente. Medos. Eis que chega um homem (que imprime menino, mas não caiam nessa) no auge dos seus 22 anos. Um homem sem medo de nada. Rafa é um velho sábio. Velho sábio com colágeno de menino aprendiz. E me mostrou que eu estava receosa em ver como seria algo que, na verdade, já estava sendo. Parei de acreditar nas relações. Passei a acreditar no Rafa.

Quando somos mais novos, temos a mania de nos apaixonarmos pela dificuldade. Pela angústia. Amamos sofrer. E talvez só por ter vivido tudo isso eu tenha hoje a maturidade de enxergar a beleza da paz. A beleza do silêncio. Da cumplicidade. Da parceria. Uma alma antiga (que encarnou mais tarde por motivos de Deus estava fazendo a mão aquele nariz) e que me ganhou no ‘não agir’. Na mais profunda verdade. Falar a verdade e mostrar fragilidade pra muitos homens parece fraqueza. Num homem realmente seguro de si, é sinal de caráter. Você é algo que ainda não sei definir. Mas aconchega e ilumina qualquer lugar. Não compete. Não julga. É um poeta. Poeta que fica bem pra kct de sunga.

Sofremos bastante preconceito quando anunciamos que estávamos juntos. Porque as pessoas nao estão acostumadas com o amor dos outros. E o amor, amigos, nao tem forma. Não tem regra. Como julgar o sentimento mais genuíno que há? E é triste que o amor ainda seja recebido com ódio. Bom, eu te recebo com a minha vontade de aprender com essa sua maneira linda e intensa de viver a vida. Obrigada por me dar tanta força ❤️ E me desculpe se eu mesma demorei a vencer meus medos e preconceitos. Pq hoje eu vejo que o único problema em vc ter 12 anos a menos, é ter tido 12 anos a menos ao seu lado. Te amo! Parabéns ❤️”