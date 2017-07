Tassia Camargo critica Globo e filme sobre a Lava Jato

A atriz Tassia Camargo, que já foi contratada da Globo, criticou a emissora e o filme Polícia Federal – A Lei é Para Todos, que narra os bastidores da Operação Lava Jato, durante participação em um vídeo do site O Cafezinho no Facebook. A atriz questionou o financiamento do longa, que estreia em 7 de setembro. “De onde saiu esse dinheiro? Eu tenho certeza que dos Estados Unidos com o apoio total da TV Globo, que a gente tem que derrubar, que a gente tem que invadir, e do Aécio”, disse.

Tassia, que há décadas manifesta apoio a petistas, comentou que conversou com um dos atores do filme e perguntou se ele não se arrependeu de ter participado do longa. “Ele falou: ‘Imagina, a Lava Jato é importantíssima’. Eu disse: ‘Mas está todo mundo solto, o Michel (Temer), o Aécio (Neves), o (Antonio) Anastasia, e por aí vai, né, tanta gente. E é só Lula, Lula, Lula’”, disse. “Eu vi que no trailer (um repórter pergunta): ‘Isso é para acabar com o PT?’. (E respondem) ‘Não, não, é para acabar com a corrupção’. A gente está vendo como está acabando com a corrupção.”

A atriz, convidada para comentar a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por Sergio Moro a nove anos e meio de prisão pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva, ainda afirmou que o juiz de Curitiba deve “estar apaixonado” por Lula e ainda chamou o magistrado de “louco”.

Tassia fez diversos trabalhos na TV Globo, como as novelas Selva de Pedra (1986), Tieta (1989), O Dono do Mundo (1991), Quatro por Quatro (1994), O Cravo e a Rosa (2000) e A Padroeira (2001). Seu último trabalho na emissora foi a novela adolescente Malhação, em 2004.