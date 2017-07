Tarantino planeja filme sobre assassinatos de Charles Manson

O diretor americano Quentin Tarantino vai rodar um filme sobre Charles Manson e os assassinatos cometidos por seus fanáticos seguidores na Califórnia, em 1969. Segundo o site americano The Hollywood Reporter, o projeto, em fase embrionária, será escrito e dirigido por Tarantino. O cineasta, aliás, já teria entrado em contato com Brad Pitt e Jennifer Lawrence. No entanto, nenhum acordo com elenco foi feito.

O diretor está finalizando o roteiro do longa-metragem, ainda sem título, que contará com a produção dos irmãos Harvey e Bob Weinstein, seus habituais colaboradores. Tarantino também busca um estúdio que queira participar do financiamento e da distribuição do filme para, assim, começar a gravar em 2018.

Em 1969, Charles Manson e um grupo de seguidores da seita “A Família” assassinaram brutalmente sete pessoas em Los Angeles. Entre as vítimas estava a atriz Sharon Tate, esposa do diretor Roman Polanski, grávida de oito meses quando foi morta. Os crimes comoveram os EUA e marcaram simbolicamente a contracultura dos anos 1960 e o movimento hippie. Manson foi condenado a prisão perpétua e segue preso.

O último trabalho de Tarantino no cinema foi Os Oito Odiados (2015), ganhador do Oscar de melhor trilha sonora original em 2016 e indicado nas categorias de melhor atriz coadjuvante, com Jennifer Jason Leigh, e direção de fotografia. O cineasta falou nos últimos anos que pretende encerrar a carreira quando completar dez filmes. Faltam dois para completar a lista.

(Com Agência EFE)