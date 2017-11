Taís Araújo se emociona na despedida do ‘Saia Justa’

A atriz Taís Araújo se despediu na noite desta quarta-feira de seu posto no programa Saia Justa, da GNT. Em sua última participação, transmitida ao vivo desde o Teatro Opus, em São Paulo, ela se emocionou ao lado das colegas de palco Pitty, Astrid Fontenelle e Mônica Martelli e das convidadas Cláudia Raia e Mônica Iozzi.

“Meu plano era ficar, mas, infelizmente, não dá para estar em todos os lugares que gostaria”, disse às lágrimas no final. “É tão bonito o que a gente construiu que eu fiquei inventando desculpa para não ir.”

O programa falou sobre o que significa ser paulistano – e evitou temas polêmicos. Na última semana, Taís foi alvo de ironias e até ataques na internet depois de afirmar durante uma palestra no evento TEDXSão Paulo que a cor de seu filho “faz com que as pessoas mudem de calçada”. Um dos que debochou da frase nas redes sociais foi o presidente da EBC (Empresa Brasil de Comunicação), Laerte Rimoli, que depois se desculpou.

O clima na gravação, contudo, era festivo. Entre fãs, que chegaram cedo para garantir lugar na plateia – alguns não deram sorte e ficaram de fora –, havia famosos como a jornalista Maju, a consultora de moda Lilian Pacce e a VJ MariMoon. Além de familiares e amigos para quem as estrelas do palco não deixavam de mandar beijos nos intervalos.

“Tenho família aqui, em Santana, todo mundo com nome composto”, brincou Taís. “Eu sou Taís Bianca. Quando me casei com um Luiz Lázaro, falei: ‘Meus filhos não vão ter dois nomes não’.”

Taís entrou para o quarteto do Saia Justa há um ano, assumindo o lugar da também atriz Maria Ribeiro. Ela optou por sair agora porque, com a escolha da direção por transmissões ao vivo, seria impossível conciliar sua participação com as gravações da série Mister Brau, da Globo, estrelada por ela e Lázaro Ramos, seu marido.

No início da transmissão, a atriz tentava disfarçar a emoção. Durante um VT, quando as câmeras não estavam apontadas para ela, contou com a ajuda de Pitty e Monica Martelli para retocar a maquiagem borrada pelos olhos amuados. No último bloco, porém, quando ouviu a homenagem de Astrid, desandou a chorar levando as demais junto. A mais comovida era Martelli, de quem ficou bastante próxima. “Taís é muito generosa, a gente se encontrou”, declarou a amiga.

Depois da gravação, a atriz recebeu um longo abraço das demais e permaneceu no palco atendendo a pedidos de foto da plateia.

O programa da GNT finalizou em São Paulo sua edição itinerante depois de outras cinco capitais. Taís será substituída pela cantora paraense Gaby Amarantos a partir de março. Até lá o Saia Justa deve alternar apresentadoras.