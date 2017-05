Taís Araújo recusa prato feito por Ana Maria Braga – ‘Desfeita’

Nesta segunda-feira, Ana Maria Braga recebeu Taís Araújo no Mais Você e, como de costume, preparou uma receita e ofereceu para a convidada. Porém, a atriz surpreendeu a apresentadora e o público ao recusar o prato, um nhoque de abóbora com molho de parmesão, porque não gosta de abóbora. A negativa foi recebida com falsa ofensa por Ana Maria e seu fiel escudeiro, o papagaio Louro José.

Após Taís dizer que não iria provar o nhoque, Ana Maria agiu com surpresa, mas com bom humor: “Nunca vi você convidar alguém para comer na sua casa e a pessoa chegar e falar que não come”. Louro José engrossou o coro e disse, sem perder a piada: “Que desfeita”.

Somos todos Taís Araujo. Certíssima, comer forçado é uó!!! pic.twitter.com/UGAcaUvwPB — Draglicious (@Dragliciouz) May 15, 2017

Ana Maria então perguntou o que mais a atriz não comia. “Mas é para eu aprender também. Normalmente, quando a gente recebe visita, pergunta o que não come, né? Mas minha produção é muito cuidadosa, só coloca coisa saudável na mesa. Por que você não falou que não come abóbora?”.

Taís então respondeu: “Porque nunca imaginei que teria abóbora às oito horas da manhã. Eu não vou comer só porque estou aqui. Mas isso é problema meu, não de vocês. Eu como de tudo, a única coisa que não como na vida é abóbora!”. A atriz, entretanto, comeu o molho de parmesão que acompanhava o nhoque e elogiou o prato.

A internet foi à loucura com a honestidade de Taís Araújo, que virou trending topic — um dos assuntos mais comentados — no Twitter.

"mas o problema não é e vc, é meu" Tais Araújo pic.twitter.com/jVu10rPrhb — MAIKO//MACHADO (@MachadoMaiko) May 15, 2017

Taís Araújo se recusa a recusa provar Bon Appétit em programa da Katy Perry pic.twitter.com/myh0gQGhDr — natalhando (@macedodouglas13) May 15, 2017

Taís Araújo eu tbm nao comeria hahhaha pic.twitter.com/qrXSK6RJai — Bárbara Matos (@BaahBrasil) May 15, 2017

Taís Araújo foi honesta, mas isso… pic.twitter.com/sibItbcYln — Luiz Eduardo (@luizeduardobgf) May 15, 2017

(Com Estadão Conteúdo)