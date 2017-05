Taís Araújo envia brigadeiro e Ana Maria despreza: ‘Tenho melhor’

Ana Maria Braga e Tais Araújo estão sabendo valorizar — e esticar — a repercussão da cena em que a atriz se recusou a provar um nhoque de abóbora no Mais Você, o matutino da Globo. Era uma bobagem: Tais não gosta de abóbora e explicou isso à apresentadora. Mas, com apoio do parceiro Louro José, Ana Maria fez troça e criou uma polêmica vazia, digna de redes sociais — onde, é claro, bombou “Nunca vi alguém chegar na casa dos outros e se recusar a comer”, disse. “Que desfeita”, emendou o papagaio. Depois de virar meme, Tais e Ana Maria trocaram mensagens no mesmo tom de falsa ofensa pelas redes sociais, e voltaram ainda uma vez ao tema na manhã desta terça, em que a apresentadora leu no ar um bilhete da atriz. Fofa, pero no mucho, Tais dizia que estava mandando brigadeiros e doces de abóbora para a equipe “incrível” do Mais Você. Os brigadeiros, claro, eram para ela mesma comer numa nova visita ao programa.

Depois de agradecer, Ana Maria lançou a deixa para continuar com a rusga de mentirinha. “A gente aqui tem melhores, Tais”, disse, se referindo ao doce de chocolate. A sequência pode ser conferida aqui. “E para com esse bullying com a minha abóbora, que ela nem dormiu essa noite!”, disse ainda a meiga Namaria.

Elas fingem que se desentendem e a gente finge que acredita. Só para não perder a piada.