Tais Araújo deixa sofá do ‘Saia Justa’ no GNT

Tais Araújo deixará o sofá do programa Saia Justa, que vai ao ar todas as quartas no GNT. A atriz, que foi anunciada como parte do elenco em dezembro de 2016, após a saída de Maria Ribeiro, se dedicará às gravações da série Mister Brau da Rede Globo, que ganhará uma quarta temporada em 2018.

De acordo com a assessoria do canal, não houve nenhum tipo de desentendimento com a atriz. A mudança aconteceu porque o programa é exibido ao vivo e Tais não conseguiria conciliar com os horários da série em que interpreta Michele ao lado do marido, Lázaro Ramos.

A atriz gravará o seu último episódio do programa no dia 29 de novembro. O GNT ainda não divulgou quem entrará no lugar de Tais, para compor o sofá que atualmente conta com Pitty, Astrid Fontenelle e Mônica Martelli.