Tais Araújo põe redes sociais no lugar: ‘Menos, gente, menos’

No centro da segunda polêmica em menos de um mês, Tais Araújo parece um pouco cansada do histérico debate das redes sociais. Em meados de maio, ela se tornou motivo de elogios e críticas simplesmente por recusar um nhoque de abóbora no programa matinal de Ana Maria Braga na Globo — a atriz detesta o ingrediente e poderia se sentir mal ao vivo, se comesse. Para muitos, se converteu em símbolo de honestidade ou de má educação. Nesta terça-feira, ao dizer que escolhe sozinha o seu penteado — e não com ajuda do marido, Lázaro Ramos — em conversa com o apresentador do Vídeo Show, Otaviano Costa, se viu transformada em ícone do feminismo ou das feminazi, como dizem os detratores. Menos, gente, menos. Foi o que disse, em outras palavras, Tais Araújo em um vídeo sobre a questão.

“Amores, acabei de ver que tem uma turma falando na internet sobre a pergunta que o Otaviano me fez sobre cabelo, qual cabelo o Lázaro gostava. Acho que tem uma coisa que precisa ficar clara. A gente não precisa problematizar tudo nessa vida”, disse Tais no vídeo, publicado em seu perfil no Twitter. “O Ota é meu amigo. Essa é uma pergunta que ele me faria sentado em uma mesa de jantar eu, ele, Lázaro e Flávia (Alessandra, mulher do apresentador). Vamos seguir junto”, continuou.

Em seguida, Tais comenta outro vídeo, esse de Ramos, que disse gostar dela de qualquer jeito. “Que bom que o meu marido falou que gosta de mim com todos os cabelos. E qual o problema do Ota, um cara que é meu amigo, perguntar isso? Vamos seguir com leveza, por favor. Ota, todo meu carinho, todo meu respeito e toda minha admiração por você. Beijo. Para a Flávia também.”