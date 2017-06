Taís Araújo dá cortada em Otaviano Costa no ‘Vídeo Show’

Taís Araújo foi convidada para participar do quadro “Meu Vídeo É um Show”, do Vídeo Show, e acabou dando uma resposta atravessada ao apresentador Otaviano Costa. Questionada por ele qual o corte de cabelo que seu marido, Lázaro Ramos, preferia nela, a atriz respondeu, direta e reta: “Eu não sei, porque eu sempre me preocupei com o que eu gosto”.

O assunto ganhou as redes sociais e, atento, Lázaro resolveu responder a questão. Em um vídeo publicado em seu perfil no Twitter, o ator disse: “O cabelo que eu gosto mais em Taís? Eu não tenho direito de dar essa opinião. A Taís bota o cabelo que ela quiser, sempre. Às vezes ela pergunta, mas é só para confirmar o que ela quer, e isso é que é bom. Qualquer cabelo tá maravilhoso, maravilhosa!”.