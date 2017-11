Sylvester Stallone nega abuso de jovem de 16 anos em 1986

Sylvester Stallone negou a acusação de ter abusado de uma jovem de 16 anos em 1986, quando gravava o filme Falcão – O Campeão dos Campeões, em Las Vegas. “Isso é uma história ridícula e categoricamente falsa”, afirmou a sua representante, Michelle Bega, em comunicado à revista americana People.

O jornal Daily Mail publicou uma matéria em que afirmava que teve acesso a um boletim de ocorrência da época que revelava a história. A jovem estava hospedada no Hotel Hilton, o mesmo onde dormia a equipe do filme. Ela teria conhecido Stallone e o seu guarda-costas, Mike De Luca, através David Medenhall, que interpretava o filho do protagonista.

Stallone teria coagido a menina a fazer sexo oral em De Luca, que depois a teria penetrado. Ela contou que se sentiu “muito incomodada” e que “não tinha escolha”. O ator ainda teria ameaçado agredi-la, caso contasse para alguém sobre o ocorrido.

“Ninguém nunca ficou sabendo dessa história até que fosse publicada hoje, incluindo o Sr. Stallone. Em nenhum momento ele foi contatado por alguma autoridade ou qualquer outra pessoa a respeito disso”, contou Michelle à publicação.

De Luca foi morto a tiros pela Polícia de Los Angeles em 2013, durante um incidente de trânsito, e a jovem não teria seguido adiante com o processo por medo.