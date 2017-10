Um jatinho que transportava a dupla sertaneja Maiara e Maraisa saiu da pista após um pneu da aeronave estourar, no Aeroporto de Maringá, no norte do Paraná, na tarde deste domingo, de acordo com a assessoria de imprensa das cantoras.

Conforme a assessoria, ninguém ficou ferido no incidente, e elas já seguiram viagem em outro avião.

Maiara e Maraisa se apresentaram em Maringá na noite de sábado e, conforme a assessoria, foram para São Borja (RS), onde vão cumprir a agenda de shows.