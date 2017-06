Suspeito de sequestro é preso em show do Iron Maiden

Um homem suspeito de sequestro foi surpreendido pela polícia do Texas enquanto estava em um show do Iron Maiden no último fim de semana, graças a uma pista deixada por seu próprio amigo. De acordo com o site da emissora KVUE, afiliada da rede ABC no Texas, Derrick Roseland estava foragido desde o dia 12 de junho – ele havia sido acusado de roubar um carro e forçar o motorista a levá-lo a um determinado endereço. A vítima contou à polícia que Roseland estava armado.

Um amigo do criminoso acabou dando uma dica do paradeiro de Roseland à polícia depois que ele publicou uma foto com um par de ingressos para apresentação do Iron Maiden nas redes sociais. A polícia desconfiou que eles pudessem estar juntos na apresentação e foi até o local, levando Roseland preso.