‘Stranger Things’ terá até cinco temporadas, dizem criadores

Os irmãos Ross e Matt Duffer, criadores da série pop Stranger Things, da Netflix, afirmaram em entrevista à revista Entertainment Weekly que o seriado terá entre quatro ou cinco temporadas no total. A previsão, contudo, pode mudar com o desenrolar do enredo — para mais, ou menos.

“Tudo pode mudar enquanto seguimos em frente, vamos ver”, disse Ross. “Quero que o final seja conclusivo. Não quero que a série seja como aquelas que perdem o gás e terminam por falta de interesse. Eu quero terminar quando estivermos no topo”, adicionou Matt Duffer.

A primeira temporada de Stranger Things estreou na Netflix em junho de 2016, e acompanhou o misterioso desaparecimento de Will Byers, um garoto de onze anos. Segundo os irmãos Duffer, a próxima temporada da série, prevista para outubro de 2017, também será filmada como um longo filme, com a trama bem redonda. “Esperamos que os espectadores cheguem ao final da segunda temporada completamente satisfeitos e querendo mais, mas sabendo que chegamos a uma conclusão. Claro, deixaremos o terreno arado para outras temporadas”, disse Ross.