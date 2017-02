‘Stranger Things’: Onze aparece cabeluda para segunda temporada

A revista Entertainment Weekly traz na capa desta semana o elenco infantil de Stranger Things, série sensação da Netflix em 2016. Na imagem, Onze, a personagem de Millie Bobby Brown aparece cabeluda, com enormes cachos – uma baita diferença em relação ao visual da menina na primeira temporada, em que ela aparecia careca (ou usando uma peruca loira). A segunda temporada tem estreia prevista para outubro na Netflix.

A edição também traz entrevistas com os criadores e o elenco do seriado, que falam sobre o enorme sucesso da produção. “As pessoas amam tanto os personagens, elas tiveram uma reação muito emocional (à série)”, disse o ator David Harbour, intérprete do xerife Hopper.

Um dos maiores hits do seriado foi justamente a personagem de Millie. “Eu fui para Manila (Filipinas) no ano passado, e havia pessoas acampando do lado de fora do meu hotel, chorando. Eu pensei: ‘Por que vocês gostam tanto de mim? Eu sou só a velha e chata Millie…’”

A produção do seriado admite que, por causa da recepção da primeira temporada, fazer a segunda se tornou uma tarefa ainda mais difícil, porque o novo ano terá que atender às expectativas dos fãs. “Esse é o desafio da temporada 2: diminuir todo o barulho que ronda o nosso programa”, disse o produtor executivo Shawn Levy.

Ross Duffer parece confiante com o trabalho, mas não entrega muito o que vem por aí. “É um equilíbrio entre o conforto com o qual você está acostumado e a tentativa de seguir novas direções.”