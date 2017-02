‘Stranger Things’ e outros 6 teasers exibidos no Super Bowl

O Super Bowl não serve apenas para os torcedores de futebol americano comemorarem e os admiradores de música pop delirarem com o show do intervalo, que neste ano foi de Lady Gaga. Mas é também é uma grande vitrine para novos lançamentos do cinema e da TV, que abusam da gigantesca audiência do evento esportivo. Todo ano são divulgados vários teaser para acalmar os fãs das grandes franquias pop.

Um dos grandes destaques deste domingo foi o primeiro teaser da segunda temporada de Stranger Things, a série sensação do ano passado da Netflix, que apresentou alguns flashes com cenas inéditas. Outros trailers muito aguardados liberados durante a partida foram da sequência de Guardiões da Galáxia, da Marvel, e o novo Piratas do Caribe.

Confira abaixo os principais trailers divulgados durante o Super Bowl LI:

Stranger Things

O teaser da segunda temporada da série da Netflix só trouxe mais mistérios com seus enigmáticos flashes, e a promessa de que o Mundo Invertido (dimensão paralela onde habitam monstros na trama) pode invadir o mundo real. No vídeo é possível ver uma grande tempestade se aproximando com um terrível monstro no meio, Will sendo usado como cobaia de experiências, e a promessa da estreia dos novos episódios para outubro, próximo ao Dia das Bruxas, mesma época em que os eventos da trama devem se desenrolar.

Guardiões da Galáxia Vol. 2

Este é o grande lançamento da Marvel para 2017, e o vídeo de 1 minuto focou nos membros da equipe intergalática, incluindo Mantis (Pom Klementieff), Yondu (Michael Rooker) e Nebula (Karen Gillan), que agora passam a ser parte oficial da equipe. Mas quem rouba a cena é o fofo Groot que no finalzinho do vídeo fala pela primeira vez com sua vozinha em versão bebê. O longa estreia no dia 4 de maio no Brasil.

Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar

Jack Sparrow está de volta. O trailer de Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar, o quinto longa da franquia, resgatou alguns rostos já conhecidos como Barbossa (Geofrey Rush), que aparece em grande perigo enfrentando o vilão Salazar (Javier Bardem), e Will Turner (Orlando Bloom), que está sumido da marca desde 2007. Mas quem brilha — mesmo coberto de lama — é o capitão Jack Sparrow, a alma da franquia e personagem mais icônico de Johnny Depp. O filme tem estreia programada para 25 de maio.

Transformers: O Último Cavaleiro

A propaganda do quinto filme da franquia dos Transformers trouxe uma cena impensável: uma grande luta entre Optimus Prime e Bumblebee, os dois principais heróis robôs que lutavam lado a lado até então. O teaser ainda conta com Anthony Hopkins, que interpreta um dos novos personagens da série.

Velozes e Furiosos 8

O teaser do novo longa da eterna franquia de criminosos pilotos foca mais uma vez na rixa entre os personagens de Vin Diesel e Dwayne Johnson, como todo o resto do marketing envolvendo o lançamento. O vídeo de um minuto trouxe cenas inéditas e mostra que Velozes e Furiosos 8 não foge dos filmes anteriores, com muitas perseguições, tiros e manobras impossíveis envolvendo qualquer tipo de transporte.

Baywatch

Dwayne Johnson é a estrela de outro filme que ganhou um novo teaser durante o Super Bowl: Baywatch. O curto vídeo apostou na parceria entre Johnson e Zac Effron, além de confirmar que vai tentar expor o máximo que puder dos corpos dos galãs, com direito a Efron de sunguinha com bandeira dos Estados Unidos e close no bumbum.

Logan

Ao som de Amazing Grace, o filme que traz Hugh Jackman interpretando Wolverine pela última vez ganhou um novo teaser que mantém o clima dramático e o tom violento que garantiram uma classificação proibida para menores nos Estados Unidos. O longa estreia em 2 de março no Brasil.