Stevie Ryan: Youtuber que cometeu suicídio sofria de depressão

A youtuber e atriz Stevie Ryan foi encontrada morta em sua casa, em Los Angeles. Segundo a polícia, a jovem de 33 anos se enforcou no sábado, dia 1º de julho. A notícia, que se espalhou pela imprensa americana nesta segunda-feira, chocou os seguidores da comediante e também seu ex-namorado, o ator Drake Bell, da série infanto-juvenil Drake and Josh. “Não, não posso acreditar que isso está acontecendo. Me acorde deste pesadelo, Stevie”, escreveu o ator no Twitter.

Dois dias antes de sua morte, a jovem participou de um episódio do podcast Mentally Ch(ill), em que falou sobre depressão. Na ocasião ela comentou a morte do avô, que aconteceu na quinta-feira anterior. “Tenho receios de que isso me afunde em uma depressão ainda mais profunda”, comentou.

Stevie Ryan lançou o canal Little Loca, no YouTube, em 2006. Lá ela fazia imitações de artistas famosos, como Amy Winehouse, Kim Kardashian, Selena Gomez, Justin Bieber, entre outros. Mais tarde, ela passou a assinar um novo canal com seu nome. Ela também participou dos programas Stevie TV, do canal VH1, e Sex with Brody, do E!.

Abaixo, um dos vídeos em que ela imita Amy Winehouse: