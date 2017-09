Steven Tyler passa mal e Aerosmith cancela shows no Brasil e AL

O vocalista do Aerosmith, Steven Tyler, se divertiu bastante no Rio de Janeiro, onde se apresentou no Rock in Rio e deu canja com um músico de rua, mas a sua turnê pela América Latina foi abreviada em razão de problemas de saúde. Por ordens médicas, Tyler voltou para os Estados Unidos na noite de domingo, logo depois do show em São Paulo, e cancelou quatro shows que faria a partir desta quarta-feira: em Curitiba (dia 27 de setembro), em Santiago do Chile (no sábado, 30 de setembro), em Rosario, na Argentina (na terça-feira, 3 de outubro) e em Monterrey, no México (no sábado, 7 de outubro).

“Infelizmente, devido a problemas médicos inesperados, o vocalista Steven Tyler está buscando tratamento imediato e seus médicos recomendaram que ele não viaje ou faça shows no momento”, diz comunicado enviado pela banda à imprensa e também publicado em seu perfil oficial no Facebook (abaixo).

‘Não estou morrendo’

O comunicado traz aspas do próprio Tyler, que, de maneira bem-humorada, diz que sua “vida não está ameaçada” e que “Nós humanos fazemos planos, e Deus ri…” O texto, no entanto, não dá detalhes sobre os problemas de saúde do cantor.

“Por favor, não se preocupem…”, diz o músico. “A minha vida não está ameaçada, mas preciso lidar com isso imediatamente, descansar um pouco, receber cuidados médicos imediatamente para sustentar e manter minhas futuras performances… Eu prometo que voltarei… infelizmente, a saúde não espera e é algo que não consigo agendar em meio aos nossos shows… Como dizem: ‘Nós humanos fazemos planos, e Deus ri…’ Eu amo todos vocês e estarei de volta com vocês em breve.”

Reembolso

Quem tiver comprado ingresso pode requerer o reembolso do valor de face do ingresso, da taxa de conveniência e da taxa de entrega (se houver). As compras realizadas via Site, Celular, Aplicativo Ingresso Rápido e Contact Center serão estornadas automaticamente através do próprio cartão de crédito utilizado na compra e constarão na próxima fatura ou subsequente do mesmo cartão.

Para as compras realizadas no Hard Rock Café Curitiba (ponto de venda oficial do show) e em bilheterias e pontos de venda Ingresso Rápido, é preciso enviar um e-mail para aero@ingressorapido.com.br com os seguintes dados: Nome completo, telefone de contato, CPF do titular da compra, senha de compra (sequência de dez números que estão no canhoto do ingresso), nome do banco, agência (com dígito), conta-corrente (com dígito), e foto do ingresso.

O estorno deve ser feito em até quinze dias úteis, a contar do envio dos dados.