Steven Tyler canta com artistas de rua no Rio de Janeiro

Longe de ser um artista recluso, que prefere ficar no hotel em época de shows por países estrangeiros, o vocalista do Aerosmith, Steven Tyler, tem aproveitado o Rio de Janeiro nas ruas. Ele já chegou a cantar com dois artistas de rua – um na praia de Ipanema e outro no Shopping do Leblon.

“Ele chegou de surpresa. Chegou como uma pessoa normal. Nenhum fã em volta. Eu pensei que fosse cover, reparei nas tatuagens. Mas aí ele começou a cantar. Socorro! Não tive mais dúvidas. Foi incrível. Que experiência maravilhosa. Ele me deu 50 reais e depois autografou meu instrumento. Fiquei tremendo”, disse o violoncelista Abner Tofanelli ao jornal O Globo.

Steven Tyler do Aerosmith deu uma curtida no Som Central no Arpoador… #somcentral #seearasta #artepública #rockinrio2017 #steventyler #rastafari #reggaeroots #imagine #johnlennon #palavrasompoder A post shared by Congo Amani Kush (@seearasta_som_central) on Sep 21, 2017 at 10:55am PDT

Além disso, o vocalista do Aerosmith passeou de bicicleta e tirou fotos com fãs, que eram barrados pelos seguranças. A banda se apresentou no Rock in Rio nesta quinta-feira, 21, e ainda fará shows em São Paulo, dia 24, e, em Curitiba, no dia 27.