Steven Spielberg, Meryl Streep e Tom Hanks se juntam para filme

O cineasta Steven Spielberg dirigirá Meryl Streep e Tom Hanks em um filme sobre o vazamento e a publicação do escândalo conhecido como Papéis do Pentágono, segundo o site Deadline. Com o nome The Post, o longa vai mostrar o papel do jornal The Washington Post na divulgação de uma série de documentos secretos do Pentágono sobre a Guerra do Vietnã, em 1971.

O jornal se envolveu em uma batalha legal com o governo americano pelo direito de publicar documentos que mostravam os sucessivos erros dos Estados Unidos durante o conflito. Além das consequências políticas da publicação da série de reportagens, os Papéis do Pentágono instauraram um debate sobre a liberdade de imprensa que chegou até à Suprema Corte dos EUA.

Tom Hanks dará vida ao diretor do Post na época, Ben Bradlee, enquanto Meryl Streep fará o papel da então proprietária do jornal, Katharine Graham. O filme representa uma nova parceria entre Spielberg e Hanks, que já trabalharam juntos em filmes como O Resgate do Soldado Ryan (1998), O Terminal (2004) e Ponte dos Espiões (2015).

(Com EFE)