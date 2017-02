‘Star Wars’: Filme sobre Han Solo divulga 1ª imagem do elenco

Apenas um dia depois do início das gravações, a Disney e Lucasfilmes divulgaram a primeira imagem do spin-off de Star Wars sobre Han Solo, o caubói das galáxias. A produção, ainda sem nome, promete acompanhar a trajetória do personagem até se tornar “o contrabandista, ladrão e patife que encontra Luke Skywalker e Obi-Wan Kenobi na cantina Mos Eisley”, segundo comunicado oficial à imprensa.

Na fotografia, o elenco se reúne em torno do painel de controle da Millenum Falcon, nave espacial de Han Solo. Os diretores Phil Lord e Christopher Miller seguram os controles da nave na foto, enquanto Alden Ehrenreich, o novo intérprete do protagonista, aparece ao centro, ao lado de Emilia Clarke. Também estão na imagem Donald Glover, como o vilão Lando Calrissian; a atriz Thandie Newton, cujo papel ainda não foi divulgado, e Joonas Suotamo na pele de Chewbacca, o grande wookiee.

O longa será escrito por Lawrence e Jon Kasdan, responsáveis por O Império Contra-Ataca, O Retorno de Jedi e O Despertar da Força. A história de Han Solo estreará em 25 de maio de 2018, e começou a ser gravada nesta segunda-feira, 20 de fevereiro.