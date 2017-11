Stallone teria abusado de jovem de 16 anos em 1986

Sylvester Stallone foi acusado, em 1986, de abusar sexualmente de uma jovem de 16 anos durante as gravações do filme Falcão – O Campeão dos Campeões, em Las Vegas. Segundo o jornal britânico Daily Mail, que teve acesso ao boletim policial da época e o publicou nesta quinta-feira, o ator, então com 40 anos, teria convencido a adolescente a ir ao seu quarto no Hilton Hotel e a obrigado a fazer sexo com ele e também com seu guarda-costas, Mike De Luca.

A jovem passava alguns dias no hotel com a família. Ela foi apresentada a Stallone pelo ator David Medenhall, que interpretava o filho do protagonista. No início, a jovem fã permitiu a paquera, mesmo após revelar sua idade. Por isso, aceitou quando De Luca a ofereceu uma chave de quarto, onde deveria aguardá-lo.

Seu desconforto começou quando o segurança juntou-se a eles e o ator a coagiu a fazer sexo oral no amigo. No boletim da polícia, ela conta que se sentiu “muito incomodada”, mas avaliou que “não tinha escolha”. De Luca também a penetrou em seguida. Depois, Stallone teria ameaçado agredi-la caso contasse a alguém, pois os dois homens eram casados.

O detetive aposentado John Samolovitch, que comandava na época da denúncia a unidade contra assédio sexual da Polícia de Los Angeles, confirmou ao Daily Mail a autenticidade do documento. O jornal tentou contatar o ator, mas não obteve resposta. Já o guarda-costas foi morto a tiros pela polícia em 2013, durante um incidente de trânsito na Califórnia. A jovem, contudo, não levou o processo adiante, pois teve medo.