Spice Girls podem se reunir na TV e lançar álbum em 2018

Depois de cinco anos, a girlband britânica Spice Girls pode voltar a se reunir — desta vez, para gravar e lançar um álbum e ainda produzir um especial de TV. A informação é do tabloide britânico The Sun. De acordo com a reportagem, as cinco integrantes vêm conversando em segredo há alguns meses, com um grande empenho de Melanie C. A maior dificuldade seria conciliar a agenda de todas.

A última vez que Emma, Geri, Mel B, Mel C e Victoria se apresentaram juntas foi em 2012, no encerramento dos Jogos Olímpicos de Londres. Já o último lançamento musical foi em 2009, quando lançaram uma coletânea, com uma música inédita, e saíram em turnê pela Europa.

A notícia do retorno das cinco integrantes é uma surpresa, já que, em 2015, Geri Hallywell, Emma Bunton e Melanie Brown tentaram sem sucesso retomar a formação completa do grupo.

À época, elas cogitaram criar um conjunto à parte, o Spice Girls GEM, mas a ideia não foi bem recebida por Melanie C, que estava prestes a lançar um álbum-solo. “Ano passado foi difícil, porque Melanie, Emma e Geri queriam continuar, mas Victoria e eu não queríamos nada naquele momento”, explicou Mel C, em junho.

Ainda segundo o The Sun, até mesmo a estilista Victoria Beckham, que sempre foi a integrante mais refratária à ideia, topou se reunir desta vez. De acordo com uma fonte ouvida pelo tabloide, situações na vida pessoal de algumas integrantes teriam motivado a volta, como o nascimento do filho de Geri e o difícil divórcio enfrentado por Mel B.

Nada, porém, foi falado sobre uma possível turnê do grupo, eternizado pelo sucesso Wannabe.