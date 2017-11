Spcine apresenta plataforma de streaming para filmes nacionais

A Spcine, empresa da Prefeitura de São Paulo para o desenvolvimento da indústria audiovisual, apresentou nesta terça-feira os detalhes de sua plataforma de streaming, que será lançada na quinta-feira. A Spcine Play nasceu da parceria com a O2 Play, braço de distribuição da O2 Filmes, do cineasta Fernando Meirelles, e o laboratório de soluções digitais Hacklab. A ideia é oferecer, a preços populares, um catálogo de filmes nacionais para serem assistidos online, como uma locadora virtual.

Após se cadastrar na página www.spcineplay.com.br, o usuário poderá alugar cada título por sete dias a 3,90 reais. Códigos promocionais também serão distribuídos para incentivar a adesão do público à iniciativa. As produções também terão divulgação nas salas de cinema do circuito Spcine, rede pública que superou os 700 000 espectadores no início de novembro, com vinte espaços, como o Cine Olido e o Centro Cultural São Paulo.

A princípio, serão disponibilizados dez filmes: Mãe Só Há Uma, de Anna Muylaert; O Menino e o Mundo, de Alê Abreu; Uma Noite em Sampa, de Ugo Giorgetti; A Batalha do Passinho, de Emílio Domingos; Lira Paulistana e a Vanguarda Paulista, de Riba de Castro; Ausência, de Chico Teixeira; Califórnia, de Marina Person; De Menor, de Caru Alves de Souza; Paratodos, de Marcelo Mesquita; e As Fábulas Negras, de Rodrigo Aragão, Petter Baiestorf, Joel Caetano e José Mojica Marins, o Zé do Caixão.