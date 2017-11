Sótão Moleskine é o restaurante revelação de Fortaleza

Os responsáveis pelos estabelecimentos situados no número 578 da Rua Professor Dias da Rocha, em Meireles, têm motivos em dobro para comemorar. Instalado no térreo, o sempre fervilhante Moleskine Gastrobar (pág. 46) foi premiado pelo júri de VEJA COMER & BEBER como a melhor cozinha de bar, enquanto o recém-aberto Sótão Moleskine, que funciona no andar de cima, faz sua estreia no time dos restaurantes campeões como a revelação de 2017. Inaugurado em maio, o novo espaço é destinado a grupos de amigos ou casais que procuram um ambiente mais tranquilo. O cardápio musical é composto de apresentações de grupos de jazz às quartas e aos sábados, conjuntos de bossa nova às quintas e DJs de música eletrônica calminha às sextas (são cobrados de R$ 5,00 a R$ 15,00 pelo couvert artístico). Para começar a noite em grande estilo, convém olhar primeiro a carta de drinques, que lista misturas bem executadas, como o negroni sbagliato, feito com espumante, Martini Rosso e Campari (R$ 26,00). Para distrair o apetite, peça o bolinho crocante de cordeiro, batata e queijo (R$ 25,00, seis unidades) ou o ótimo steak tartare, servido ao lado de torradas (R$ 34,00). Entre os pratos principais, sobressaem o lombo de cordeiro ao molho de laranja com talharim de damasco, hortelã e crocante de parmesão (R$ 69,00) e o camarão ao azeite de tamarindo com arroz de castanha, purê de maçã verde e especiarias (R$ 62,00). O grand finale fica por conta do petit gâteau de limão-siciliano com sorvete de creme (R$ 24,00). Rua Professor Dias da Rocha, 578, Meireles, ☎ 3037-1700 (50 lugares). 19h/1h (fecha seg., ter. e dom.). Aberto em 2017. $$$

2º lugar: Cavalieri Confraria

O novo endereço reúne tabacaria, barbearia, restaurante e wine bar. Para petiscar, o carpaccio mediterrâneo é servido com torradas, molho de mostarda e alcaparras (R$ 30,00). A espera pelo prato principal pode ser acompanhada ainda pelo gim citrus, drinque com gim, água tônica e limão-siciliano (R$ 22,00). Receitas como o sirigado à belle meunière, com arroz cremoso de cogumelos, e o bife cavalieri, feito com flé de angus e acompanhado de arroz e batata frita (R$ 69,90 cada um), figuram no menu, assim como o brownie com merengue (R$ 18,00). Rua Maria Tomásia, 545, Aldeota, ☎ 3099-0124 (70 lugares). 12h/15h e 18h/23h (fecha dom.). Aberto em 2017. $$$

3º lugar: Butcher’s 746

Antes de chegar às carnes, o cliente pode abrir a refeição com a entrada on fre, pimentas dedo-de-moça recheadas com cream cheese e envoltas em bacon com molho barbecue (R$ 19,90), ao lado de um mojito (R$ 23,00). Depois pode vir o new york steak, a parte central do contrafilé (R$ 69,00, 350 gramas), acompanhado de garlic mashed potato, um purê de batata com alho (R$ 7,90). Para adoçar, há cheesecakes de morango e de goiaba (R$ 18,90 a fatia). Rua Maria Tomásia, 746, Aldeota, ☎ 3009-0900 (75 lugares). 11h30/15h (sex. e sáb. até 0h, dom. até 17h). Aberto em 2016. Aqui tem iFood. $$