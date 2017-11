Sorveterias para conhecer em Manaus

O roteiro a seguir, com oito estabelecimentos, integra a edição de VEJA COMER & BEBER Manaus 2017/2018:

Fiori di Latte: eleita pelo júri como a melhor sorveteria

A lua de mel de Talita Avelino e Caio Michiles, em 2014, foi mesmo adocicada. Além do romantismo, o casal teve outro motivo para escolher a Itália como destino: aprender a preparar o autêntico gelato. A dupla visitou sorveterias, fez cursos e, no início de 2016, finalmente abriu a primeira loja da Fiori di Latte. A produção diária, que abastece quiosques e carrinhos espalhados pela capital, acontece nos fundos do Ateliê Talita Avelino, loja conhecida dos manauaras pelos docinhos com chocolate belga. O endereço também vende os quinze sabores de sorvete, entre eles limão-siciliano com manjericão, cupuaçu com castanha e oreo supremo, à base de leite, trufa, Nutella e bolacha triturada. As versões se alternam nas cubas, mas não podem faltar o sorbet de açaí e o gelado de chocolate belga. O potinho com um sabor custa R$ 10,00; dois sabores saem por R$ 13,00 ou R$ 15,00, se servidos na casquinha. Pelo sorvete de pistache, a casa cobra R$ 2,00 a mais. Shopping Ponta Negra, ☎ 98421-8650. 10h/22h (dom. 12h/21h). Manauara Shopping. 10h/22h (dom. 12h/21h). Mais três endereços. Aberto em 2016.

2º lugar: Glacial

Sabores tradicionais, como chocolate e flocos, dividem as cubas com os de frutas regionais, como araçá-boi, taperebá e açaí. Todos podem ser saboreados no copinho de uma bola (R$ 6,00) ou no cascalhão de duas bolas (R$ 12,00 o simples). Se saírem do bufê a peso (R$ 49,00 o quilo), são combinados a coberturas e outros complementos. A paleta de cupuaçu com recheio de geleia da mesma fruta sai por R$ 6,00. Rua Major Gabriel, 2000, Praça 14, ☎ 3233-7871 (350 lugares). 10h/23h (sex. a dom. até 23h30); Avenida Getúlio Vargas, 188 (Centro Comercial Amazônia), centro, ☎ 99520-8476 (300 lugares). 10h/22h30 (sex. a dom. até 23h). Aberto em 1982.

3º lugar: Bárbaros

O casal Milene Ribas e Maurício Pardo prepara gelados que privilegiam ingredientes regionais, como cumaru, castanha-da-amazônia e cupuaçu. Em copinhos, casquinhas ou cestinhas de biscoito produzidas na casa, uma bola sai por R$ 9,00 e duas custam R$ 17,00. No menu de sobremesas, sobressaem o bolinho de chocolate cremoso (R$ 10,00), acompanhado de sorvete à escolha do freguês, e o sundae de coco (R$ 17,00). Rua Doutor Thomas, 151, Nossa Senhora das Graças. Não tem telefone (8 lugares). 17h/22h30 (sáb. e dom. a partir 16h; fecha seg. e ter.). Aberto em 2006.

Gelateria Del Monte

Os sorvetes cremosos ao estilo italiano aparecem em sabores clássicos, como o de avelã com chocolate belga e o de iogurte com amarena. Mas também são produzidos com ingredientes regionais, caso do açaí e do cupuaçu. Os copinhos são montados em três tamanhos: 90 gramas, um sabor (R$ 8,00); 130 gramas, dois sabores (R$ 12,00); ou 180 gramas, três sabores (R$ 16,00). Produzido com o sorvete da casa, o frapê de pistache com calda de caramelo sai por R$ 16,00. Manauara Shopping, ☎ 3302-7569 (15 lugares). 10h/22h (dom. 13h/21h); Avenida Djalma Batista, 2010, Chapada, ☎ 3302-7569 (25 lugares). 13h/23h. Aberto em 2015.

Gelateria Parmalat

Sorvetes à base de leite, como o de canela, e o cheese, de queijo e frutas vermelhas, são vendidos em copinhos de três tamanhos: pequeno (R$ 12,00, 90 gramas), médio (R$ 14,00, 110 gramas) e grande (R$ 16,00, 130 gramas). Os mesmos valores são cobrados pelos sorbets de amora e de limão, à base de água. Servido com sorvete de leite, o petit gâteau custa R$ 22,50. Avenida Djalma Batista, 2010 (Manaus Auto Shopping), Parque Dez de Novembro, ☎ 3584-6553 (50 lugares). 12h/23h (sex. e sáb. até 0h; fecha dom.). Aberto em 2014.

Gusta Mais

A rede tem quatro unidades e continua crescendo — serão oito até o fim de 2017. O menu de 46 sabores, que inclui os de cupuaçu, açaí e Ferrero Rocher, explica o intenso movimento. Na casquinha de biscoito ou no copinho, cada bola sai por R$ 6,00. Entre os 25 tipos de picolé, os de fruta (R$ 7,00 cada um) disputam a preferência com a paleta de morango e leite condensado (R$ 12,00). Avenida Desembargador João Machado, 7, quadra 3, Conjunto Belvedere, Planalto, ☎ 3085-0571 (15 lugares). 12h/23h. Aberto em 2015.

Happy Ice

Sorvetes de outras marcas continuam nas geladeiras, mas a casa passou a servir gelados de fabricação própria em 2017. Sabores como cupuaçu com chocolate, graviola e leite em pó trufado ficam disponíveis no bufê a peso (R$ 69,90 o quilo), com direito a coberturas, marshmallow e chantili. Montada na hora sobre mesa gelada, a taça happy mix pode misturar biscoito Oreo triturado, sorvete de creme e calda de brigadeiro (R$ 19,90, com uma água de 350 mililitros). Avenida Pedro Teixeira, s/nº (Arena Mall), Chapada, ☎ 3642-5011 (100 lugares). 10h/23h (dom. a partir de 12h); Avenida Guilherme Paraense, 2, Adrianópolis, ☎ 3346-5559 (60 lugares). 11h/15h (fecha dom.). Aberto em 1995.

Sorvetto

No bufê self-service (R$ 42,80 o quilo), 32 sabores são enfileirados todos os dias. Entre os cremosos, café, castanha-da-amazônia e frutas regionais, como buriti, tamarindo e murici, figuram entre os mais procurados. Da linha com frutas em pedaços, fazem sucesso abacaxi e graviola. Depois de montar o potinho ou a casquinha de chocolate, o cliente pode incrementar o sorvete com coberturas e castanhas. Shopping Parque Dez Mall, ☎ 3877-3000 (12 lugares). 10h/22h (sáb. e dom. 13h/23h.). Aberto em 2017.