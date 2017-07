Sonia Braga ganha Prêmio Platino de melhor atriz por “Aquarius”

Marcante no papel de Clara em “Aquarius”, de Kleber Mendonça Filho, Sonia Braga recebeu o Prêmio Platino de melhor atriz em Madri na noite deste sábado, na quarta edição da premiação ibero-americana.

“Estou mais emocionada do que poderia imaginar”, disse a brasileira, que estava há 20 anos sem fazer cinema em português até interpretar a protagonista de “Aquarius”.

Sonia Braga superou as colombianas Angie Cepeda (“La semilla del silencio”) e Juana Acosta (“Anna”), a uruguaia Natalia Oreiro (“Gilda, no me arrepiento de este amor”) e a espanhola Emma Suárez (“Julieta”).

A brasileira foi a primeira a levar o Prêmio Platina de Honra na primeira edição, em 2014, estatueta que a trouxe muita sorte, segundo comentou neste sábado.

“Kleber Mendonça me enviou o melhor roteiro que já vi na minha vida”, disse muito emocionada a atriz, que agradeceu a confiança do cineasta e por tê-la oferecido uma personagem tão complexa como Clara, uma mulher que resiste em seu apartamento às pressões de uma imobiliária que quer derruír o edifício para erguer um arranha-céu.

“O diretor me ensinou muitas coisas, tanto como atriz e como mulher”, afirmou a atriz, que também agradeceu pelo apoio dos amigos e assegurou que o prêmio recebido hoje é, como no caso de sua personagem, “um prêmio à resistência”.

A vencedora dedicou a conquista aos colegas de equipe e às mulheres. Com o prêmio em mãos, também ressaltou a importância do filme para o povo brasileiro.

“Este prêmio é de todos nós, de toda a equipe de ‘Aquarius’, porque lado a lado o fizemos e lado a lado temos o Platino. ‘Aquarius’ é o filme mais importante da minha vida. É um prêmio para todas as mulheres. Nós, artistas, sabemos como começa um tsunami. O povo brasileiro é o melhor povo do mundo e merece o melhor. Acredito que ‘Aquarius’ começou a ter voz própria porque as pessoas do Brasil necessitavam uma palavra”, disse a atriz após receber o prêmio.

