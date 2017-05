Sofia Vergara é denunciada ao Green Peace no Instagram

Sofia Vergara foi duramente criticada por usar araras como decoração de festa do Memorial Day — feriado americano em homenagem aos militares mortos em combate. Em fotos do Instagram da atriz de Modern Family, as aves aparecem com as patas presas à uma corda, seguradas no colo por alguns convidados. O tema do evento era paraíso tropical.

Diversos usuários denunciaram as fotos aos perfis do Green Peace, World Wide Fund for Nature e PETA — organizações não governamentais em defesa da natureza e dos animais. Outros comentaram: “A arara é uma ave rara, com risco de extinção. Não é acessório!”, “Deveria amarrar as suas pernas e não das araras” e “Me da nojo ver isso”.

Até o momento, Vergara ou o marido, Joe Manganiello, não se manifestaram quanto ao assunto.