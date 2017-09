Sofia Vergara é a atriz mais bem paga da TV pelo 6º ano seguido

Sofia Vergara, a Gloria da série Modern Family, foi anunciada como a atriz mais bem paga da televisão pela revista Forbes pelo sexto ano seguido, nesta terça-feira. A colombiana obteve renda de 41,5 milhões de dólares (antes do desconto de impostos) entre 2 de junho de 2016 e 1º de junho de 2017. Cerca de um quarto desse valor vem de seu salário no seriado – mais da metade é proveniente de acordos publicitários com marcas, linhas próprias de produtos, papéis em filmes e de sua agência que empresaria artistas.

Kaley Cuoco, a Penny de The Big Bang Theory, aparece em segundo lugar no ranking, com 26 milhões de dólares. Apesar de ganhar 1 milhão de dólares por episódio da série, mais do que o dobro do que ganha Sofia, a atriz tem menos contratos de publicidade e licenciamento.

Mindy Kaling, de The Mindy Project, e Ellen Pompeo, de Grey’s Anatomy, empatam em terceiro lugar, com 13 milhões de dólares. Já Mariska Hargitay, de Law & Order: SVU, ocupa a quinta posição, com 12,5 milhões de dólares.

O top 10 é completado por Julie Bowen (também de Modern Family, com 12 milhões de dólares), Kerry Washington (de Scandal, com 11 milhões de dólares), Priyanka Chopra (de Quantico, com 10 milhões de dólares), Robin Wright (de House of Cards, com 9 milhões de dólares) e Pauley Perrette (de NCIS, com 8,5 milhões de dólares).