Sobrinha de Britney Spears capota em bugue e fica em estado grave

A filha de 8 anos de Jamie Lynn Spears — e sobrinha de Britney Spears –, Maddie, ficou gravemente ferida em um acidente com uma espécie de bugue no domingo, segundo o site americano TMZ. Fontes indicam que a garota estava em um veículo Polaris off-road que capotou. Ela teria ficado debaixo d’água durante vários minutos, e inconsciente.

A garota foi transportada para um hospital da Louisiana. Jamie Lynn não estava com a filha quando o acidente ocorreu. Segundo as fontes do TMZ, Maddie estava envolvida em uma expedição de caça.

A família Spears enviou uma declaração ao jornal britânico Mirror. “Os detalhes que a mídia está relatando em torno do incidente sobre a filha de Jamie Lynn estão incorretos. Neste momento, a família Spears pede que todos respeitem sua privacidade durante este tempo e agradece por todas as orações e apoio a sua família”, diz a nota.