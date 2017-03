Site IMDb adota categoria que exalta filmes feitos por mulheres

Na semana da mulher, o site IMDb (Internet Movie Database) — maior banco de dados sobre cinema na internet — estreia uma categoria que exalta filmes protagonizados, dirigidos ou produzidos por mulheres. Batizada de F Rating, a classificação surgiu durante o Festival de Cinema de Bath, a fim de incentivar o trabalho de mulheres no cinema e instigar temáticas, segundo o diretor do evento, Holly Tarquini.

Filmes escritos, dirigidos ou produzidos por ao menos uma cineasta, bem como todas as produções com personagens femininas significativas para o enredo entrarão na nova categoria. Aqueles que preencherem todos os três quesitos, receberão tripla classificação no F Rating. Mais de 21.000 títulos foram contemplados pela nova divisão, dentre eles Frozen – Uma Aventura Congelante e Estrelas Além do Tempo.

O sistema é baseado no Teste de Bechdel, que analisa se um filme de ficção tem no mínimo uma conversa entre duas mulheres que não seja sobre um homem. Recentemente, um estudo do Centro de das Mulheres na Televisão e no Cinema de São Diego revelou que menos de um terço das produções de Hollywood tem protagonistas femininas.