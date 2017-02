‘Simplesmente Amor’ terá continuação em curta-metragem

Um clássico moderno das comédias românticas, Simplesmente Amor (2003) vai ganhar continuação em um curta-metragem, segundo o site da rede britânica BBC. O filme será produzido para arrecadar fundos para a Comic Relief, instituição de caridade britânica que trabalha para diminuir a pobreza em vários países do mundo.

O filme será escrito e dirigido por Richard Curtis, que comandou o longa de 2003 e é um dos fundadores da Comic Relief. A produção será estrelada pelos atores que participaram do filme original, Hugh Grant, Keira Knightley, Colin Firth, Liam Neeson, Bill Nighy, Rowan Atkinson, Martine McCutcheon, Andrew Lincoln, Lucia Moniz, Thomas Brodie-Sangster e Olivia Olson.

O curta de 10 minutos vai mostrar como estão os personagens em 2017 e será exibido no dia 24 de março no canal BBC One. No Twitter, a roteirista Emma Freud pediu sugestões de enredo para seus seguidores, afirmando que o roteiro ainda está sendo escrito. Muitos usuários pediram uma homenagem ao ator Alan Rickman, que integrou o elenco do longa e morreu no ano passado.