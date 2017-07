Simone e Simaria substituem Victor e Leo no ‘The Voice Kids’

As irmãs Simone e Simaria assumirão o lugar de Victor & Leo como técnicas na terceira temporada do The Voice Kids, exibido pela Rede Globo. Victor Chaves estava afastado da atração desde fevereiro, quando sua esposa, grávida, o acusou de agressão. O futuro de Léo no programa, no entanto, estava incerto.

Carlinhos Brown e Claudia Leitte, que trocou de lugar com Ivete Sangalo, agora jurada do The Voice Brasil, completam o time junto às “coleguinhas” — como são conhecidas. André Marques voltará a apresentar a atração, que contará novamente com os comentários da autora infanto-juvenil Thalita Rebouças.

A dupla compartilhou a notícia em seu perfil no Facebook, e comentou: “Nosso coração está pulando de alegria. Estamos prontas para assumir essa missão tão importante de avaliar o talento dessas crianças lindas e todas talentosas. Não vai ser fácil não, mas estamos prontas!”