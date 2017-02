Simone e Simaria retribuem Lady Gaga — com direito a marketing

Com duas músicas citadas na página do Facebook de Lady Gaga, a dupla sertaneja Simone e Simaria achou por bem retribuir a gentileza — e aproveitar para fazer um marketing básico, é claro. Em mensagem publicada na noite deste domingo, elas convidam os seguidores a prestigiar o show de Gaga no intervalo do Super Bowl e encerram sugerindo que toquem e peçam a faixa Loka, uma das mencionadas pela diva americana, nas rádios.

“Look da noite para curtir a performance mais #LOKA que você respeita na final do #SuperBowl @ladygaga #SB51 #PepsiHalftime”, diz a legenda da foto em que a dupla aparece vestida como Gaga, com direito à palavra Joanne, título do último CD da cantora, impressa no chapéu. “#AssistaLOKAnoYoutube #OuçaLOKAnoSpotify #PeçaLOKAnasRadios @umusic @umusicbrasil ❤️🔥👯🔥❤️”, completam.