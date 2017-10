Silvio Santos sincero: ‘Porcaria por porcaria, fiquem no SBT’

Silvio Santos fez o sincero durante a apresentação do seu programa, neste domingo. Enquanto fazia brincadeiras com a plateia, o empresário afirmou: “Vocês que estão estão em casa, não troquem de canal. Porcaria por porcaria, fiquem aqui no SBT”.

Logo depois da frase, a platéia inteira e o próprio apresentador começaram a rir da situação. Na internet, as brincadeiras continuaram. A cena foi replicada por diversos usuários do Twitter, que elogiaram a honestidade do apresentador sobre o conteúdo do próprio canal.

Qual seu nível de sinceridade de 0 a Silvio Santos? pic.twitter.com/TZXgXbp2DT — Giselle Molina (@GihMolina) October 16, 2017

Nos últimos meses, no entanto, a postura de Silvio Santos tem desagradado muitos fãs. Após constranger Maisa Silva em junho deste ano, o SBT está sendo processado em 10 milhões de reais pelo Ministério Público do Trabalho de São Paulo.