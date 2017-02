Silvio Santos obtém aval para transmitir comando do SBT às filhas

Os canais que formam a rede do SBT foram autorizados, por decretos assinados pelo presidente Michel Temer e publicados nesta quinta-feira no Diário Oficial da União, a ter suas concessões transferidas. Na prática, isso significa que o SBT já está se preparando para a sucessão de Silvio Santos, que poderá transferir a rede a suas filhas e herdeiros.

Foram autorizadas “a transferência indireta e a modificação do quadro diretivo” do SBT Canal 11 do Rio de Janeiro, SBT Canal 5 de Porto Alegre, SBT Canal 4 de São Paulo e TV Stúdios de Brasília. Procurado, o SBT afirmou que não vai se pronunciar sobre o assunto.