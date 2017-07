Silvio Santos grava piloto de novo programa

Silvio Santos pode ter um novo programa na grade do SBT em breve. Segundo a assessoria de imprensa do canal, o apresentador gravou um piloto de uma atração chamada Jogo das Fichas antes de sair de férias. Ele decidirá se o programa realmente vai entrar no ar, bem como o dia e horário da exibição, quando voltar ao trabalho, em agosto.

Polêmico como sempre, Silvio Santos continua chamando atenção pelo que apronta seu seu programa. No último domingo, ele surpreendeu os espectadores ao apresentar uma mulher que, nua, tocou piano no palco. Na semana anterior, afirmou que “mulher não tem o direito de ser feia”.