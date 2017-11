Silvio Santos fecha porta na cara de funcionário demitido

Não é só Zé Celso que não consegue se fazer ouvir por Silvio Santos. O apresentador e dono do SBT bateu a porta do salão do Jassa, onde cuida das madeixas, diante de um funcionário que acaba de demitir, Carlinhos Aguiar, ex-participante do Jogo dos Pontinhos, do Programa Silvio Santos. Mara Maravilha o substituirá na atração do programa.

Carlinhos Aguiar buscava entender a sua demissão depois de trinta anos na emissora, mas, como se vê no vídeo abaixo, continuou sem compreendê-la.

O vídeo que circula pelas redes sociais mostra o momento em que Silvio Santos bate a porta do Jassa Hair Studio diante de Aguiar. Ele chega a trocar algumas palavras com o humorista, depois entra no salão apressado, fazendo tchauzinho.