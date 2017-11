Silvio Santos envia escavadeira e Oficina notifica Subprefeitura

A presença de uma retroescavadeira no terreno do Grupo Silvio Santos mobilizou nesta segunda-feira defensores do vizinho Teatro Oficina, na Bela Vista, em São Paulo. Em nota enviada à imprensa, a Associação Teatro Oficina afirma que enviou uma notificação à Subprefeitura da Sé requerendo a intervenção do órgão.

Segundo a arquiteta Carila Matzenbacher, do Oficina, o engenheiro responsável pelos trabalhos no Grupo Silvio Santos afirmou aos representantes do teatro que não possuía alvará, mas que a retroescavadeira apenas realizava uma limpeza no terreno. “Mas eles não estão fazendo uma limpeza, estão fazendo remoção de terra, movimentando a terra. De acordo com o Código de Obras (Lei 16642/2017), artigo 12, inciso VII, isso caracteriza obra e precisa de alvará, ainda mais no entorno de um imóvel tombado, como é o Oficina”, diz.

Procurada, a assessoria do Grupo Silvio Santos afirmou que não vai se pronunciar sobre o assunto.

Neste domingo, o vereador Eduardo Suplicy (PT-SP), representante do Oficina junto à Prefeitura de São Paulo, afirmou a VEJA que Silvio Santos decidiu encerrar o diálogo com o teatro. Segundo o vereador, o dono do SBT ficou irritado com a divulgação, pelo teatro, dos vídeos do encontro realizado em agosto, e agora só pretende encontrar Zé Celso na Justiça. Silvio Santos e Zé Celso deveriam se encontrar nesta segunda, mas o apresentador cancelou a reunião.

O diretor quer manter e concluir o plano da arquiteta Lina Bo Bardi, que previa um parque cultural público em volta do Teatro Oficina, mas morreu antes de terminar o projeto. Silvio Santos, que adquiriu os terrenos em volta do Oficina enquanto Lina fazia a reforma, quer construir ali um empreendimento imobiliário que, além de ameaçar a vista do janelão aberto por ela em uma das paredes de tijolos do edifício, aniquilaria a possibilidade de criar o parque.