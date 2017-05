Silvia Abravanel é internada de novo, agora por embolia pulmonar

Silvia Abravanel, apresentadora do SBT e filha adotiva de Silvio Santos, está de novo no hospital. A apresentadora do infantil Bom Dia & Cia foi internada com embolia pulmonar e ficará novamente afastada da TV por alguns dias. No final de abril, Silvia foi hospitalizada com pneumonia, logo depois do casamento da irmã Patricia.

“Oi, meus amores, tudo bem? Pois é, estou eu aqui de novo, hospitalizada, mas prometo para vocês que logo, logo estarei de verdade de volta. Tive uma embolia pulmonar. Estava dando uma dorzinha aqui”, disse, apontando para o abdômen, em vídeo publicado no Instagram, “e voltei para o hospital”.

Ainda segundo Silvia Abravanel, que afirma não ter se medicado sozinha mas procurado um médico, ela vai ficar três dias no hospital.