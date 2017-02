SBT anuncia volta do ‘Show do Milhão’ – em versão só com crianças

Um dos grandes sucessos da televisão exibido entre o final dos anos 1990 e o começo dos anos 2000 vai voltar ao ar. O SBT vai lançar uma nova versão do Show do Milhão, programa de perguntas e respostas que concedia o prêmio de até 1 milhão de reais aos participantes. Desta vez, porém, os concorrentes serão crianças de até 12 anos, com perguntas selecionadas para essa faixa etária.

Segundo a assessoria de imprensa do SBT, ainda não há data de estreia definida, mas o programa deve ir ao ar ainda no primeiro semestre de 2017, nas noites de sábado. O apresentador também não está acertado – pode ser Silvio Santos, que comandava a versão original, mas isso não está definido. As inscrições para participar do Show do Milhão já podem ser feitas no site do canal.

O Show do Milhão, que se chamava inicialmente Jogo do Milhão, foi ao ar entre 1999 e 2003. No programa, um participante sorteado precisava responder a perguntas de conhecimento geral – a cada acerto, seu prêmio acumulado aumentava. O participante ainda contava com as opções de pular, ajuda dos universitários, da plateia e das cartas, que poderiam eliminar respostas erradas.