Show de Coldplay em de São Paulo vai virar filme

Minutos antes do Coldplay subir — atrasado — ao palco em São Paulo nesta terça-feira, um recado nos telões pegou os fãs desprevenidos: a apresentação seria gravada, e posteriormente, transformada em filme. A notícia poderia cercear a espontaneidade do público, constantemente elogiado pela energia com que recebe os artistas internacionais, mas pelo contrário, criou uma atmosfera de colaboração e cumplicidade entre a banda e os presentes, diante da mesmíssima produção apresentada na cidade em 2016.

Outra vez, o grupo apostou em uma megaprodução sensorial. No início do evento, foram distribuídas pulseiras que piscavam em diferentes cores de acordo com a música tocada no palco. No telão, diversos avisos orientavam os presentes a baixarem o aplicativo Hypnotised no site oficial da banda, que projetava nas telas dos celulares animações diversas. As cores do acessório e aplicativo se misturaram com muitas chuvas de papel colorido picado nos mais diferentes formatos.

A banda subiu ao palco após a já esperada ópera O Mio Babbino Caro, com a canção A Head Full of Dreams, que empresta o nome à turnê. De hit em hit — Yellow, Every Teardrop is a Waterfall, The Scientist, Paradise, a plateia se engajava mais na coreografia do show, e a banda reagia a animosidade do público.

Depois de Clocks e muitas tentativas de falar português, o vocalista Chris Martin pediu ao público que baixasse os celulares por apenas uma música, para não sair feio no filme. Então, a banda cantou novamente um trecho de Charlie Brown, mesmo que ninguém tivesse pedido bis. Teve quem não resistiu o momento sem braços levantados e aproveitou para tirar uma foto, mas no geral, os flashes foram substituídos pelo colorido das pulseirinhas piscantes.

No mais, veteranas como Viva la Vida e Fix You se misturaram as faixas do último álbum e as novatas Hymn For The Weekend e Something Just Like This, que trouxeram um frescor à setlist do show.

O Coldplay voltará ao palco do Allianz Parque nesta quarta-feira. O show de abertura, que na primeira apresentação foi por conta da brasileira IZA, será na segunda noite de Dua Lipa, dona do hit New Rules. A banda depois segue para Porto Alegre, onde se apresentará no sábado, 11 de novembro.