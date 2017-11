Shiro: melhor restaurante japonês de Salvador

Quem atravessa a porta da matriz logo avista o balcão atrás do qual se revezam quatro sushimen. Ali, mãos habilidosas dividem o tempo entre o preparo de clássicos da cozinha fria japonesa e a elaboração de sugestões inventivas, que incorporam ingredientes de outras partes do mundo. A criação das receitas fica a cargo do cearense Luciano Costa, um dos sócios da casa, que em mais de três décadas de carreira passou por restaurantes do Rio e de São Paulo e comandou o Soho, na capital baiana. Para uma amostra de seu trabalho, recomenda-se o combinado do chef (R$ 109,00, com quinze peças), que pode levar à mesa itens como o camarão empanado envolto em salmão maçaricado mais geleia de pimenta -biquinho e cream cheese. Na seção de sushis, o menu coloca lado a lado montagens tradicionais, como a que leva salmão (R$ 15,00 a dupla), e outras surpreendentes, caso do enrolado de atum com arroz sob foie gras e caju fresco (R$ 45,00 a dupla). Da cozinha saem robatas, os típicos espetinhos, em versões como a de brócolis (R$ 14,00) e a de cebola (R$ 8,00). Entre os drinques de acento nipônico, faz sucesso a caipirinha de saquê com lichia

(R$ 22,00). Rua Flórida, 41, Graça, ☎ 3337-3732 (143 lugares). 19h/0h (sex. e sáb. até 1h; dom. também almoço 12h/15h); Shopping da Bahia (60 lugares). 12h/15h e 17h/22h30 (sáb. até 0h; dom. sem intervalo até 22h). Aberto em 2004. $$$$

2º lugar: Soho

Eleito dezessete vezes o melhor japonês da cidade por VEJA COMER & BEBER, a marca, cuja matriz fica na Bahia Marina, tem no salmão grelhado com abacaxi, alho-poró, shimeji e brócolis (R$ 78,00) um de seus pratos de maior sucesso. Os combinados de sushi e sashimi trazem de vinte a quarenta peças (R$ 112,00 e R$ 224,00, respectivamente), que variam de acordo com as sugestões do sushiman e a oferta de peixes do dia. Para acompanhar, fazem sucesso as roskas de lichia (R$ 21,00). Avenida Lafayete Coutinho, 1010, Comércio, Bahia Marina, ☎ 3322-4554 (200 lugares). 12h/15h e 19h/0h (sex. e sáb. jantar até 1h; seg. só jantar 19h/0h); Shopping Paseo Itaigara, ☎ 3453-5445 (80 lugares). 12h/16h e 18h/0h (sex. e sáb. até 1h; dom. 12h/22h; seg. só jantar). Aberto em 2003. $$$

3º lugar: Gattai

O restaurante conta, todos os dias, com o menu executivo, que funciona no almoço (R$ 49,90) e no jantar (R$ 59,90). Entre as opções, que incluem entrada, principal e sobremesa, sempre há yakissoba. No jantar, o preço fixo dá direito também a um combinado de dezesseis peças de sushi mais petit gâteau no arremate. O rodízio, disponível a partir das 19h, custa R$ 89,90 (domingo a terça) e R$ 99,90 (quarta a sábado). No serviço à la carte, os mais pedidos são o filé com shimeji (R$ 99,90, para duas pessoas) e o yakissoba de carne e frango (R$ 74,90). Salvador Shopping, ☎ 3022-8886 (183 lugares). 11h30/1h. Aberto em 2007. $$$

Nozu

Apesar de ser focado no delivery, o restaurante oferece dezoito lugares ao balcão. A entrada que mais agrada aos clientes é o ceviche de frutos do mar (R$ 54,90, para duas pessoas), feito com salmão, atum, polvo, kani, camarão, peixe branco, cebola-roxa, tomate-cereja, pimenta mais molho de limão e laranja. Para o prato principal, tem boa saída o combinado nozu, que inclui hot roll, sushis e uramakis (R$ 84,90, com 24 peças). Rua Itabuna, 196, Rio Vermelho, ☎ 3033-2223 (18 lugares). 18h/23h. Aberto em 2015. $$

Takê

Coreano, o proprietário Nyung San Do é quem assina o menu da casa, que tem como foco o rodízio japonês (R$ 95,00 por pessoa). No bufê livre são oferecidos 84 itens, entre sushi, sashimi, temaki, yakissoba e peixes grelhados. À la carte, o prato que tem mais saída é o teppan que mistura camarão, lagosta, lula e peixe grelhados, acompanhado de arroz com creme de leite e parmesão (R$ 62,00). Morro da Paciência, 3864, Rio Vermelho, ☎ 3332-6062 (120 lugares). 12h/15h e 18h30/0h (sáb. só 18h30/0h; dom. 12h/0h). Aberto em 2003. $$$