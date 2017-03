Shirley MacLaine revela que adoçou cafezinho com cocaína

Aos 82 anos, a atriz americana Shirley MacLaine fez uma revelação insólita sobre sua convivência com a amiga Carrie Fisher – a princesa Leia dos filmes da franquia Star Wars. Anos atrás, durante visita à casa de Carrie (que morreu no final de dezembro passado), Shirley teria adoçado seu cafezinho por engano com um pó branco que parecia açúcar – mas era, na verdade, cocaína.

Que Carrie era uma figura da pá-virada, nunca foi segredo para ninguém: a própria atriz satirizou sua vida errática e seus vícios em uma peça teatral e num livro de memórias, Wishful Thinking. Na mesma entrevista à Associated Press em que revelou o episódio, MacLaine jura que ela mesma nunca foi de usar drogas. “Eu nem sabia do que se tratava”, conta a atriz. Na visita à casa de Carrie, ela teria sido impedida por pouco de tomar seu cafezinho quente com cocaína.