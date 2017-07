Shia LaBeouf se desculpa por comentário racista feito em vídeo

Shia LaBeouf pediu desculpas após um vídeo em que ele aparece fazendo um comentário racista a um policial americano ter sido divulgado na internet, nesta quarta-feira. A filmagem, publicada pelo site TMZ, foi feita por uma câmera de segurança de uma delegacia do Estado da Georgia, para onde o ator foi levado no fim de semana após ser detido por seu comportamento agressivo e por estar bêbado em público.

No vídeo, LaBeouf diz a dois policiais: “Vocês vão para o inferno, direto para o inferno, irmãos”. Em seguida, ele se dirige a apenas um dos oficiais. “Você especialmente, Devin”, afirma. O outro policial pergunta por qual motivo ele está dizendo isso. “Porque ele é um homem negro”, diz o ator. O policial branco diz que isso não significa que o colega vai para o inferno. “Significa muito, irmão”, termina LaBeouf.

Após a divulgação do vídeo, o ator pediu desculpas em seu perfil no Twitter. “Estou profundamente envergonhado por meu comportamento e não tenho como justificá-lo. Minha falta de respeito por autoridades é problemática, para dizer o mínimo, e completamente destrutiva, na pior das hipóteses”, disse. “Tenho sofrido com meu vício publicamente por tempo demais e estou tomando providências para garantir minha sobriedade, espero poder ser perdoado por meus erros.”

Essa foi a última de uma série de detenções da estrela de Transformers. Em janeiro, LaBeouf foi preso depois de uma briga, em um protesto anti-Trump. Em 2015, outra detenção foi justificada por estar alcoolizado em público.