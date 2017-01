Shia LaBeouf é preso em protesto anti-Trump

O ator Shia LaBeouf foi preso na noite desta quarta-feira, depois que ele supostamente brigou com outro homem em frente a um museu de Nova York, onde ele está falando “Ele não vai nos dividir” para uma câmera ao vivo desde a posse de Donald Trump.

LaBeouf puxou o lenço de um homem de 25 anos não identificado do lado de fora do Museum of the Moving Image, no bairro do Queens. Ele também teria arranhado o rosto e empurrado o homem, segundo o TMZ. O site também publicou um vídeo do ator sendo algemado e afirma que policiais foram enviados para o local para ficar de olho no protesto desde segunda-feira.

Desde a posse de Donald Trump, na última sexta-feira, Shia LaBeouf começou um projeto, chamado He Will Not Divide Us, com outros dois colaboradores, em que pretendem ficar repetindo a frase “Ele não vai nos dividir” na frente de uma câmera ao vivo fora do museu. A transmissão é uma mistura de protesto e projeto de arte que pretende funcionar 24 horas por dia durante os próximos quatro anos.

O Twitter do projeto publicou um vídeo em que um homem abraça Shia LaBeouf e diz: “Hitler não fez nada de errado”. Em seguida o ator se irrita e empurra o homem. “Shia foi atacado por um nazista. Shia foi preso. O nazista escapou. Essa é a América de Trump. Ele foi preso por causa desse vídeo”, afirma a publicação na rede social. O perfil do He Will Not Divide Us também informou que o ator foi liberado pela polícia na madrugada desta quinta-feira.